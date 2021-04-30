فيديو.. وزير الأوقاف: اللغة العربية ثرية للحرف الواحد منها معان متعددة

جدة - نرمين السيد - وتحدث فى برنامج لقاء خاص، عبر قناته على يوتيوب، عن اللام المزحلقة ولام الجحود، مشيرا إلى أن اللام قد تكون للجر، وقد تكون للتوكيد، وقد تكون للقسم، أو للتعليل.

وتابع وزير الأوقاف: "هناك من أقسام اللام ما يعرف باللام المزحلقة، فالأصل أن اللام تدخل على المبتدأ لتأكيده، فنقول لمحمد قائم، وأيضا نقول إن محمد قائم، لكن من الصعب أن يجتمعان مع بعضهما فمن الصعب القول إن لمحمد قائم، فلما اجتمعت إن مع اللام، زحزحت اللام إلى الخبر فنقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)".

وأوضح الدكتور مختار جمعة: "أما لام العاقبة أو الصيرورة، فالناس تسميها خطأ بلام التعليل، ومن ذلك قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)، فتلك فروق دقيقة فى لغة القرآن الكريم".