وزير الأوقاف : اقتحمنا الفضاء الإلكترونى بخطة مدروسة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال افتتاحه "دورة الدعوة الإلكترونية"، اليوم الخميس، بمعسكر أبى بكر الصديق لمسؤولى الدعوة الإلكترونية بالمديريات بمحافظة الإسكندرية، أن من ضمن أسباب نجاح الوزارة الشراكة الواسعة مع الجامعات المصرية، وإصدارنا نحو مائة وتسعة وتسعين إصدارًا ما بين مؤلف ومترجم، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق قررنا أن نقتحم بقوة ومن خلال كتائب الوسطية والفكر المستنير بـ 16 موقعا وصفحة وقناة عالم الفضاء الإلكترونى والدعوة الإلكترونية بخطة مدروسة جيدًا وبفريق واعد من الشباب.

وذكر أن هذه الفكرة ستملأ الفضاء الدعوى الإلكترونى علمًا، وفقهًا، وفكرًا وسطيا مستنيرًا، يكون شعارنا : "وسطية – وطنية – فكر مستنير"، وذلك بأكثر من عشرين لغة، محاولين إيصال هذا الصوت للدنيا بأسرها، ووفاء بحق ديننا ووطننا والأمانة العظيمة التى نحملها.

حضر الافتتاح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، و اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزه، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، ولفيف من القيادات الدعوية بالمحافظة ومسؤولى الدعوة الإلكترونية بالمديريات، وذلك بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى.