الزمالك يتعادل 2 - 2 أمام ذئاب الجبل والقمة تهتز (فيديو)

تعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى مقدمة جدول الدورى، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 فى المركز الـ 13 بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة مع حذر من الفريقين فى أول 10 دقائق، حيث استحوذ الزمالك على الكرة وسط حذر دفاعى من ذئاب الجبل، مع محاولات للاختراق واستغلال المساحات من خلف مدافعى الأبيض عن طريق لويس أدواردو، وطالب الزمالك بإحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم أشار باستكمال اللقاء.

وصلت المباراة للدقيقة 20 ولم توجد هجمة تُذكر لأى من الفريقين، لاسيما أن محاولات اختراق لاعبى المقاولون جاءت جميعها عن طريق لويس أدواردو الذى تفوق فى الكثير من المواجهات على عبد الله جمعة.

فى الدقيقة 23 احتسب إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح المقاولون العرب بعدما ارتكب طارق حامد فاول مع عبد الله ياسين داخل منطقة الجزاء، وسدد منها محمد سمير هدف التقدم لذائب الجبل.

فى الدقيقة 27 سدد أشرف بن شرقى كرة قوية مرت بجوار مرمى محمد أبو السعود وتحولت لضربة ركنية، وفى الدقيقة 28 أحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد الإلتحام مع حميد أحداد، وسددها أشرف بن شرقى ببراعة ليتعادل للزمالك أمام المقاولون.

فى الدقيقة 42 سدد أشرف بن شرقى كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت فى الشباك من الخارج، لتخطف قلوب لاعبى المقاولون، لينتهى الشوط بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.

فى الشوط الثانى، سجل أشرف بن شرقى الهدف الثانى للزمالك من ضربة رأس بعدما أخطأ أبو السعود فى الإمساك بالكرة، بالدقيقة 50، بعدها انتفض لاعبو ذئاب الجبل فى محاولة لإدراك هدف التعادل.

فى الدقيقة 60 شن المقاولون هجمة منظمة، وسدد عبد الله ياسين كرة صاروخية تصدى لها محمود جنش، ليحافظ على تقدم الفارس الأبيض، وفى الدقيقة 68 انطلق بن شرقى ومرر الكرة لعبد الله الجمعة الذى أرسل عرضية متقنة سدد منها يوسف أوباما كرة بالرأس أمس بها محمود أبو السعود.

وفى الدقيقة 70 أجرى كارتيرون تبديلان بخروج يوسف أوباما وحمزة المثلوثى، ونزول شيكابالا وحازم إمام، وفى الدقيقة 76 شن المقاولون هجمة خطيرة سددها محمد مجلى فوق مرمى جنش.

وفى الدقيقة 80 أحرز عبد الله ياسين هدف التعادل لذئاب الجبل، ليتراجع الزمالك عن الأداء الدفاعى بعدها ويبدأ فى العودة للهجوم من جديد على أمل تسجيل هدف تحقيق الفوز، وفى اللحظات الأخيرة يهدر شيكابالا فرصة هدف مؤكد.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: حميد أحداد.

ودخل المقاولون المباراة بتشكيل يضم كلاً من: في حراسة المرمى محمود أبو السعود، في الدفاع.. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى، في الوسط.. محمد مجلى، محمد رزق، كريم مصطفى، في الهجوم.. لويس أدواردو، يوسف الجوهرى، عبد الله ياسين.