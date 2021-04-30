/629230/خناقة-بين-جنش-وأحد-جماهير-الزمالك-عقب-التعادل-مع-المقاولون-تفاصيل

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مشادة كلامية بين محمود جنش حارس مرمى الأبيض، والجماهير المتواجدة في استاد القاهرة.

تفاصيل الأزمة بدأت عندما قام محمود شيكابالا صانع ألعاب الزمالك بإهداء القميص الخاص به للاعب لويس إدوارد من المقاولون العرب، ثم وقعت مشادة بين جنش وأحد جماهير الزمالك.

وجاءت البداية بحديث المشجع إلى جنش قائلًا له: "استرجلوا شوية وخليكم واقفين مع الفريق، ليرد جنش على المشجع قائلًا: "أقفوا إنتم مع الفريق"، وتدخل محمود علاء لتهدئة الأمر.

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري، التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة.