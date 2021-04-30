مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 17..تطور كبير في علاقة الخديوي وغزل

/629231/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-17تطور-كبير-في-علاقة-الخديوي-وغزل

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 شهدت الحلقة مطاردة عنيفة من قبل رفعت الذهبي ورجالته على سيارة الخديوي "أحمد العوضي" أثناء تواجد غزل "ياسمين عبدالعزيز" معه بالسيارة، حيث بدأت الطلقات تتوالى على الخديوي حتى أصيب بطلقة في إحدى ذراعية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 17 التي شهدت تفاصيل عديدة في قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 17

اتصلت غزل بمينا إحدى رجال الخديوي لتستنجد به، فبلغها أن تأتي فورًا على المزرعة وسيرسل للطبيب لكي يكشف على حالة الخديوي، وتمكن الطبيب من إزالة الطلقة من جسد الخديوي كما علق له محاليل واصبح بحالة جيدة.

سيطرت حالة من الفزع والخوف الشديد على غزل بسبب ما حدث للخديوي، حيث دخلت غرفته لتطمئن عليه بعدما ذهب الطبيب، وبكت بسبب شعورها انه تعرض للموت من أجلها، ولن تسامح نفسها إذا جرى له شئ لانه مصدر الامل لها في الحياة ، فطمئنها الخديوي بأنه بخير وانها مجرد رصاصة وزالت، وان الرصاصة فدا لها.

توصل مالك شقيق الخديوي للفتاة التي كان معجب بها، فهي شقيقة الظابط محمود الرحاوي الذي يطارد الخديوي ولكن مالك على غير علم بذلك، حيث ركبت معه العربية على انه "اوبر" ، ليبدأ معها في الحديث ويخبرها انه يعرف اسمها وقابلها من قبل، لكنها لا تتذكر ما قاله وطلبت منه توصيلها لانها توترت بسبب كثرة أسئلته الغريبة.

وينتقل المشهد إلى هويدا زوجة عماد شقيق غزل، وهي تشكتى لوالدته منه وتخبرها انها تريد ان تطلق منه، ليدخل عماد فجأة ويرمى عليها الطلاق، ويخبرها اذا كانت تريد الطلاق رسمي عليها ان تتنازل الاول له عن كل شئ.

وتنتهي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 17 بسفر عابد تيمور "خالد الصاوي" خارج مصر، ويتجة الخديوي لمكان في الصحراء وسط البدو لمقابلة أحد الاشخاص الذين ستكشف عنهم الحلقة القادمة.