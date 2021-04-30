مسلسل ضد الكسر الحلقة 17...أحداث مليئة بالمفاجأت

/629232/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-17أحداث-مليئة-بالمفاجأت

مسلسل ضد الكسر الحلقة 17، شهدت الحلقة خيانة صديقة عمر سلمى "نيللي كريم" لها، بعد الكشف عن أنها هي من أرسلت رسالة لزوجها كريم "محمد فراج" يوم الحادث بوجود رجل غريب في بيت سلمى عن طريق هاتف أحد أفراد أمن الكومباوند،ثم اشترت منه الهاتف والقته في الشارع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، وما فعلته سلمى بعد معرفتها بخيانة صديقتها نادين لها.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 17

شاركت سلمى بعد علمها بخيانة صديقتها بث مباشر مع متابعيها تتحدث فيه عن أهمية الصداقة وعن ما تمثله نادين "لقاء الخميسي" في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تأخذ منها ملابسها واكسسواراتها والعديد من أشيائها، وأوضحت أن اختيار الصديق أهم من اختيار شريك الحياة لأن الصديق هو الملجأ الوحيد الذي يهرب إليه الشخص وهو من يسانده في أكثر مواقفه الصعبة، ثم تنسب هذا كله بما تفعله صديقتها ندين معاها.

نادين تعترف لنيللي كريم عن غيرتها وحبها لكريم زوجها

تذهب نادين لمنزل سلمى وتخبرها أنها أحيت اللايف ما تحدثت به سلمى عنها، وانها تبادلها نفس الشعور وتحبها كثيرًاء ولكن سلمى تصدم نادين بمعرفتها بأنها السبب في الرسائل التي أرسلت لزوجها، وأنها صديقة خائنة كانت تريد أن تشتت العلاقة بين سلمى وزوجها كريم، ثم تسألها سلمى عن السبب خاصة أنها لم تفعل لها شيء يؤذيها، فتعترف لها نادين عن حبها لكريم زوجها منذ الطفولة قبل أن تأتي سلمى وتخطفه منها ويقع في حبها، كانت دائما تراه في كل شيء ولكنه لم يلاحظها أبدًا مما أثار غيرتها ناحية سلمى، وأنها حاولت الابتعاد عن سلمى مرارًا لكن سلمى لم تكن تسمح لها، واضأفت نادين عن شعورها بأنانية سلمى تجاهها وأنها تحاول دائما إثبات كونها الافضل في كل شيء، فترد عليها سلمى ببرود بأنها إنسانة مريضة وتقرر إنهاء صداقتهما عن هذا الحد.

صلاح يخبر ملك بأستغلالها للانتقام من سلمى

يذهب صلاح لمنزل ملك مرة أخرى ويطلب أن تأتي إليه في المكتب لانه يريد أن يخبرها بشيء ضروري، وأثناء خروجه تراه والدتها، وتسالها عنه فتقول لها ملك بأنه أحد مندوبي البيع، ثم تترك معاها ابنها عبدالله وتذهب لصلاح، يخبرها في البداية بأنها تركته وتزوجت وهو لم يكن يعلم بحملها فتكدبه وتتهمه بخوفه وهروبه من مواجهة سلمى، فيفجر لها المفاجأة الكبرى بأن سلمى هي السبب في هذا كله وأنها من دمرت حياته وسرقت ماله وادخلته السجن، ولانه كان يريد الانتقام من سلمى أختها تزوج بملك لازلالها، ولكنه أحبها في النهاية، تغضب ملك عليه وتهدده بالابتعاد عنها وعن ابنها عبدالله، وتذهب لمواجهت اختها سلمى لكن سلمى كعادتها لا تعترف بأخطائها وترمي اللوم جميعه على ملك.

يصل كريم للمنزل يجد سلمى غارقة في حزنها فيسألها عن السبب لتوضح له بأنها لا تشعر بوجوده معاها فيبرر لها بأن كدبها عليه لم يكن بالأمر الهين وسيحتاج لمزيد من الوقت حتى ينسى، فتوضح لها بأنها ليست مذنبة وأن جميعهم لديهم أخطاء ومن المقرر أنه كدب وفعل شيء سيء، فيحاول تهدئتها بأن مافعلته لم يؤذيه هو فقط بل أذي أشخاص ليس لهم ذنب في ذلك وأن مصطفى علم بأن ابنه عبدالله ليس ابنه حقيقي، فتصدم سلمى وتتصل بملك لاخبارها ولكن يوقفها كريم ويطلب منها ترك فرصة بملك لحل أزمتها بمفردها.

مصطفى يرفع قضية نسب علي ملك

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 17 بذهاب المُحضر إلى بيت ملك واخبارها بأن لديها معاد جلسة في يوم 22/1 في قضية نسب رفعها عليها مصطفي محمود علي.