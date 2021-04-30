/629233/موسيماني-يعلن-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الجونة-غدا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي القائمة الرسمية التي يلعب بها الفريق مباراته أمام الجونة غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويحل فريق الجونة ضيف على نظيره النادي الأهلي ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021 . قائمة الأهلي وجاءت قائمة الاهلي لمباراة الجونة غداً كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي . خط الدفاع : سعد سمير - رامي ربيعة - كوكا - ياسر ابراهيم - هاني - بيكهام . خط الوسط : السولية - ديانج - اكرم توفيق - ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - وليد سليمان - طاهر طاهر . خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - كهربا - محمد شريف .

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