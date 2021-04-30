/629234/الغندور-لجماهير-الزمالك-بعد-تعادل-المقاولون-الدوري-لسه-في-الملعب

في أول تعليق له على تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق، قال خالد الغندور قائد الزمالك السابق، أن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء الفردية التي أدت إلى خسارة الفريق نقطتين أمام ذئاب الجبل.

وأضاف الغندور خلال حديثه عبر قناة الزمالك: "المباراة لم تكن صعبة، قدمنا مباراة فوق متوسطة ولكن الأخطاء الفردية أدت إلى خسارة النقطتين".

تابع: "حزين لأن الزمالك لم يكن سيئا وكان في استطاعته الفوز، ولكن أخطاء فردية أدت إلى خسارة نقاط وتغيرات غير موفقة، والهدف الثاني للمقاولون العرب خطأ من جنش، وهناك أخطاء دفاعية واضحة جدًا من لاعبي الزمالك".

واختتم: "فقدنا نقطتين ولكن لا تفقدوا الأمل ما زال الدوري في الملعب، قلت من قبل الأهلي سيخسر نقاط وايضًا الزمالك". وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري، التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة.