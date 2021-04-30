تصدر مسلسل كوفيد 25 مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا، كما احتل الصدارة في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى منه، وعاد متابعي يوسف الشريف بالتعليق الشهير على أعماله "شابوه يوسف الشريف"، ما جعلهم يبحثون عن مواعيد الحلقة الثانية من المسلسل المتوقع اشتمالها على أحداث مليئة بالإثارة.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 كاملة، فضلًا عن كواليس العمل بعد أن أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ولاق إعجاب الجمهور عقب عرض الحلقة الأولى منه، التي تصدرت قائمة تريند "تويتر" العالمي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل كوفيد 25 على فضائية قناة "ON" في تمام الساعة 12:30 صباحًا، والإعادة الأولى 7 صباحًا والثانية 11:30 صباحًا.

وكذلك يمكنك متابعة أحداث المسلسل على قناة ON دراما الساعة 2 مساءً ويعاد 9:30 صباحًا و 6:30 صباحًا.

أما عن العرض الأول فيكون على فضائية قناة الحياة بدلًا من مسلسل "عالم موازي" في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد 5:30 صباحًا و 10 صباحًا.

قصة مسلسل كوفيد 25

ينتمي مسلسل كوفيد 25 إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في المستقبل حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات عديدة في العالم.

صناع عمل مسلسل كوفيد 25

مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، رندا البحيري، ميرنا نور الدين، إدوارد، ميدو عادل، ديانا هشام، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وأمير صلاح الدين، ومن تأليف إنچي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.