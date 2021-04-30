جدة - نرمين السيد - وأجاب "عثمان" فى فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "نعم يجوز للصائم بلع الريق فى نهار رمضان، ولا يستطيع الإنسان أن يتحرّز من ذلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- الإفتاء تجيب.. هل بلع الريق يفطر فى نهار رمضان؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.