جدة - نرمين السيد - وفور وصول الرحلة تم فحص شهادة تحليل ال pcr لجميع الركاب وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والشيكولاتة وإنهاء كافة إجراءات الوصول و تقديم التسهيلات اللازمة لهم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من رومانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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