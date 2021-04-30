رئيس الوزراء البوروندى يعرب عن تقديره لمصر ودورها الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الوزراء البوروندى Alain Guillaume Bunyoni السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تطوير تلك العلاقات، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.





من جانبه، أعرب رئيس وزراء بوروندى عن تقديره الكامل لمصر ومكانتها ودورها المرموقين والمقدرين إفريقياً ودولياً، وكذا سعادته بالوتيرة الحالية لخطوات تعزيز وتوطيد العلاقات المصرية البوروندية، ومنوهاً فى هذا السياق بالاهتمام البوروندى الكبير بزيارة رئيس بوروندى الأخيرة لمصر خلال شهر مارس 2021 ولقائه بالرئيس وما تمخض عن تلك الزيارة من نتائج يحرص الجانب البوروندى على البناء عليها لدعم مسار تطوير العلاقات الثنائية. كما قدم رئيس الوزراء البوروندى الشكر على الاهتمام المصرى الملحوظ بدعم مسيرة تنمية واستقرار بوروندى وهو الأمر الملموس والمقدر من الشعب والقيادة البوروندية، معرباً عن أمله فى انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين كخطوة هامة على مسار توثيق علاقات الجانبين وتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مؤخراً بين البلدين الشقيقين.

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