استمرار غياب بانون وأيمن أشرف وبواليا عن قائمة الأهلى فى لقاء الجونة

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد الأهلي ‏و‏السلام، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏



محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

وتشهد القائمة استمرار غياب بدر بانون وأيمن اشرف والكونغولي والتر بواليا .

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو، والتأكيد على التعليمات التى يرغب فى تنفيذها خلال مران اليوم وتطبيقها في مواجهة الجونة.

فيما خاض بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، لتدريبات استشفائية على ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش.

ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.