انت الان تتابع تفاصيل خبر من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17 لربح 100 ألف جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كان سؤال الحلقة 17 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 هو، من كم لون يتكون قوس قزح، وتطرح الإعلامية رزان سؤال يومي في حلقتها ومن يجيب عليه يربح 100 ألف جنيه، وتعلن عن إسم الفائز في الحلقة التالية، وتقوم بالإتصال به على الهواء مباشرةً وتبلغة بربح الجائزة.

من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17

وكان سؤال الأمس عن جزر المالديف وفي أي قارة تقع هذه الجزر، وتم الإعلان عن الفائز اليوم منذ قليل في الحلقة رقم 17، ويمكن لجميع المتابعين الإشتراك في مسابقة رزان ومهيب في رمضان 2021 عن طريق الإتصال برقم 95451 من مصر وذلك من أي تليفون محمول، كما يمكن الإتصال لمواطني دولة المغرب الشقيقة من رقم 9229 ومن أي هاتف محمول.

وحول إجابة سؤال اليوم من مسابقة مهيب ورزان في الحلقة الـ17 هو من كم لون يتكون قوس قزح، والإجابة الصحيحة هي 7 ألوان، ويكون على شكل نصف دايره، والأولوان السبعة هي البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، والترتيب يبدأ من اللون الأخير.

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ونتمنى للجميع في مصر والمغرب الفوز في مسابقة مهيب ورزان وربح 100 ألف جنيه.