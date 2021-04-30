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من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17 لربح 100 ألف جنيه

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - كان سؤال الحلقة 17 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 هو، من كم لون يتكون قوس قزح، وتطرح الإعلامية رزان سؤال يومي في حلقتها ومن يجيب عليه يربح 100 ألف جنيه، وتعلن عن إسم الفائز في الحلقة التالية، وتقوم بالإتصال به على الهواء مباشرةً وتبلغة بربح الجائزة.

من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17

من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17 لربح 100 ألف جنيه 2

وكان سؤال الأمس عن جزر المالديف وفي أي قارة تقع هذه الجزر، وتم الإعلان عن الفائز اليوم منذ قليل في الحلقة رقم 17، ويمكن لجميع المتابعين الإشتراك في مسابقة رزان ومهيب في رمضان 2021 عن طريق الإتصال برقم 95451 من مصر وذلك من أي تليفون محمول، كما يمكن الإتصال لمواطني دولة المغرب الشقيقة من رقم 9229 ومن أي هاتف محمول.

من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17 لربح 100 ألف جنيه 3

وحول إجابة سؤال اليوم من مسابقة مهيب ورزان في الحلقة الـ17 هو من كم لون يتكون قوس قزح، والإجابة الصحيحة هي 7 ألوان، ويكون على شكل نصف دايره، والأولوان السبعة هي البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، والترتيب يبدأ من اللون الأخير.

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ونتمنى للجميع في مصر والمغرب الفوز في مسابقة مهيب ورزان وربح 100 ألف جنيه.

من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17 لربح 100 ألف جنيه 4

من كم لون يتكون قوس قزح.. مسابقة مهيب ورزان وإجابة سؤال الحلقة 17

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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