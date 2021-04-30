/629235/أبوجبل-يسخر-من-فريقه-بعد-التعادل-أمام-المقاولون-العرب-صور

علق حارس مرمي الزمالك الثاني محمد أبو جبل علي فريقة اليوم بعد الوقوع في فخ التعادل أمام المقاولون العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، ونشر علي صفحتة الشخصية تويتر وإنستجرام، بعد هدف المقاولون العرب الأول في المباراة وبعد إنتهاء المباراة.

نشر محمد أبو جبل حارس الزمالك الثاني بعد محمود جنش، في صفوف الفريق، والتي غاب عن صفوف الفريق اليوم أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة بفيروس كورونا، في مسحات الفريق أول امس الثلاثاء إستعداداُ لمباراة المقاولون. تلقي الزمالك الهدف الأول في المباراة أمام المقاولن العرب، في الدقيقة 23 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء نفذها محمد سمير علي يسار جنش حارس الزمالك الأول، والذي علق عليه محمد أبو جبل علي صفحتة الشخصية تويتر وقال “ ههههههه ابلع الأهداف علي الإستوري “ . وجاء التعليق الثاني منه علي فريقة عقب نهاية المباراة علي صفحتة الشخصية إنستجرام والذي قال فيها “ علي الله حكايتنا ياوحش فاهم انت “.

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