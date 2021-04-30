/629237/ضل-راجل-الحلقة-18-ياسر-جلال-متهم-بجريمة-قتل

مسلسل ضل راجل الحلقة 18، استهلت الأحداث بإنسحاب جلال -ياسر جلال- من بيت خميس البادي جارد بعد أن وجده مقتول، وذهابه إلى بيت خاله سلطان وإخباره بما حدث وأنه بذلك فقد آخر فرصة تمكنه من استرجاع حق ابنته شهد -رنا رئيس- ومن ثم أعطاه المال مشيرًا إلى أنه لم يبقى له فائدة في هذا التوقيت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 18، التي شهدت تورط جلال بقتل خميس العتري، وتواجد محمد عادل في علاقة مع والدة صديقه محمد يسري دون علمه.

ياسر جلال في ورطة بسبب الهاتف الخاص به

تسلل القلق إلى هدى -نيرمين الفقي- على زوجها جلال بسبب تأخيره واتهمت شهد أنها سبب كل هذه المشاكل، وقطع حديثهم رجوع جلال، فسألته زوجته ماذا فعل مع الرجل، فكذب عليها وأخبرها أنه لم يجده، فبدأت تلومه على عدم رده على الهاتف فتغير لونه وتذكر أنه من الممكن أن يكون سقط منه أثناء خروجه من بيت خميس.

محمد عادل في علاقة مع والدة صديقه محمد يسري

اتضح في المشهد التالي أن عمرو على علاقة بمنيرة والدة صديقه سليم، وطلب منها الزواج دون علم سليم حتى تتسنى لها الفرصة وتخبره.

صراخ وانهيار بسبب القبض على ياسر جلال

ألقت الشرطة القبض على جلال بأمر من النيابة، ورفضوا أن يخبروه بتهمته، فأخذ يردد "معملتش حاجة"، مع صراخ وانهيار زوجته هدى وابنته شهد حتى فقدت الوعي، فطلبت والدتها الطبيبة ملك -نور اللبنانية- لتستنجد بها فأخبرتها أنها ستأتي لها على الفور.

حقق ضابط الشرطة مع جلال وسأله مكان تواجده من بداية الساعة 10 مساءً فأخبره أنه كان يقضي مشاوير، فاستفسر منه سعيد المحامي عن سبب القبض على جلال، فأخبره أنه متهم بقتل خميس العتره، فأخبره جلال أنه لم يرتكب تلك الجريمة، فواجهه الضابط بهاتفه الذي وُجد بمكان الجريمة.

طلبت ملك رئيس المباحث يوسف -محمود عبد المغني- وأخبرته عن قبض الشرطة على جلال، فطمئنها أنه سيعرف السبب ويخبرها.

محمد يسري وراء قتل خميس

طمئن عمرو صديقه سليم بأنهم تخلصوا من ورطتهم مع شهد بقتل خميس وتلفيق التهمة بجلال، فطلب الأخير غادة ليطمئنها، فأخبرت والدها فطلب منها أن تأتي بسليم له.

حجز ياسر جلال بالسجن لعرضه على النيابة

أمر الضابط بحجز جلال حتى يتم عرضه على النيابة، ومن ناحية أخرى علم يوسف من ملك آخر تطورات جلال في قضية ابنته والدليل الذي عثر عليه قبل أن يلقى بالحجز.

انتقلت الأحداث إلى الحجز، حيث يصلي جلال داعيًا ربه ومن ناحية أخرى يحتفل سليم وأصدقائه حازم وعمرو وغادة وكذلك الدكتور عزيز بتخلصهم منه.

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 18 بعودة الطبيبة ملك -نور اللبنانية- من عملها بالمشفى إلى البيت لتجد شريف طليقها بانتظارها، فتُصدم برؤيته.