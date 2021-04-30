/629238/كارتيرون-شيكابالا-ورقة-رابحة-في-الفريق-ولا-أنوي-الرحيل

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي المنعقد بعد نهاية الفريق مع المقاولون العرب، في لقاء الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، ان نتيجة المباراة غير مرضية، وعلينا التركيز أكثر في المباريات للمواصلة.

قال: "لا أستطيع القول إلا أنني غاضب جدا من النتيجة، لم نركز جيدا في بداية اللقاء، قمنا ببعض الأشياء الجيدة كروياً في المباراة، لكننا لم نستفد منها جيدا في تعديل النتيجة".

شيكابالا خطير في مكانه

وأكمل: " شيكابالا يكون أخطر وقت تواجده على الجهة اليمنى، ولذلك فضلت تواجده هناك ونقلت أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى بعد خروج أوباما المرهق بسبب ضغط المباريات عليه".

وواصل: " أنهيت المباراة في وجود شيكابالا وزيزو وبنشرقي في الملعب، شيكابالا كاد يسجل في الدقيقة الأخيرة، قبل هدف التعادل كنت سأجري تغييرات مختلفة".

وأضاف: " وجود 3 حراس كبار في الزمالك أمر صعب، ولو تواجدت في بداية الموسم فلم أكن لأوافق علي ذلك، اجتمعت معهم مؤخرا، وقلت لهم إنهم يركزون في المنافسة فيما بينهم أكثر من تطوير أنفسهم، وأنا لا أهتم سوى بالروح واحترام المجموعة".

وواصل: " محمد عواد كان مستبعدا في الفترة الأخيرة، حين أشعر بأنه جاهز للعودة سيكون حاضرا بكل تأكيد في صفوف الفريق".

وعن حصولي علي جواز سفري

وأختتم: "حصولي على جواز سفري من النادي لا يعني أنني سأرحل ولكن لأقوم به بأمر خاص. للأسف يفترض أنني أعتمد في تعاملي مع المجموعة الخاصة بي ولا أعرف من ولماذا تم تسريب خبر كهذا".