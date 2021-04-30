مسلسل الطاووس الحلقة 18..حماد يسلم نفسه ويعترف بإغتصاب أمنية

/629242/مسلسل-الطاووس-الحلقة-18حماد-يسلم-نفسه-ويعترف-بإغتصاب-أمنية

مسلسل الطاووس الحلقة 18 شهدت تطورات جديدة بخصوص القضية، حيث اعترف حماد إحدى الشباب المتهمين في قضية اغتصاب امنية على نفسه في قسم شرطة أسوان، كما ابلغ عن أصدقاءه المتهمين معه في القضية واعترف بإستدراج أمنية "سهر الصايغ" بعد تخديرها وقاموا بإغتصابها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 18 التي تضمنت بداية سقوط المغتصبين للفتاه التي تدعى امنية.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 18

اتفق "زين" مع صديقه "المنزلاوي" على تلفيق القضية كاملة لحماد، محاولين ابعاد انفسهم عن القضية وإثبات انهم ليس لهم علاقة بالجريمة التي وقعت، ولكن لم تكتمل خطتهم حيث وتم القبض عليهم و التحقيق معهما في قضية قتل علي إمام واغتصاب أمنية.

طلبت أمنية من المحامي كمال "جمال سليمان" أن يعود بها إلى الإسكندرية، وذلك بعدما عرفت بإعتراف حماد وسمعت اقواله بخصوص القضية، وظل المحامي كمال يساند حماد حتى يستقر على اقواله ويدعمه ليثبت على موقفه في القضية.

وانتهى مسلسل الطاووس الحلقة 18 بوقوع مشاجرة بين زين ضياء وصديقه طارق المنزلاوي في العربة أثناء ترحيلهم للنيابة.

يذكر ان مسلسل الطاووس من بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.