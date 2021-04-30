/629240/الاتحاد-السكندري-يسقط-الأهلي-ويتوج-بكأس-مصر-للسلة

حقق فريق الاتحاد السكندري رجال لكرة السلة بطولة كأس مصر علي غريمة المحلي الأهلي في لقاء جمع الفريقين في اليوم في مباراة نهائي البطولة، والتي انتهت بنتيجة 78/76 لصالح الفريق السكندري بمجموع الأشواط.

توج فريق السلة للنادي السكندري ببطولة كأس مصر، علي حساب فريق النادي الأهلي في لقاء نهاية البطولة، ليحرز البطولة الثالثة عشر في سجل الفريق ويعادل فريق الزمالك في عدد الحصول علي البطولة.

مباريات نصف نهائي البطولة

ومن الجدير بالذكر تمكن الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى من التأهل لنهائى كأس مصر على حساب فريقى سبورتنج والزمالك على الترتيب، فى المواجهات التى أقيمت بينهم أول أمس بنفس الصالة.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوز هام على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى النهائي مع الاتحاد السكندري على لقب البطولة.

الأهلي يخسر امام الزمالك

حقق فريق رجال الزمالك بطولة دوري الجمهورية لكره السله مواليد 20 سنة علي حساب المارد الأحمر في الـ 20 من أبريل الجاري، وفاز الزمالك تحت 20 عاما على النادي الأهلي وحصد الميدالية الذهبية محتلا المركز الأول بعد الفوز على الفريق الأحمر بنتيجة 78 – 69 في اللقاء الفاصل و الأخير التي أقيمت اليوم على ملاعب نادي الشرقية للدخان، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجمهورية.

الفريق الأول بالأهلي لكرة القدم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام الجونة في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في الساعة التاسعة والنصف مساء.

قائمة الاهلي لمباراة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي .

خط الدفاع : سعد سمير - رامي ربيعة - كوكا - ياسر ابراهيم - هاني - بيكهام .

خط الوسط : السولية - ديانج - اكرم توفيق - ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - وليد سليمان - طاهر طاهر .

خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - كهربا - محمد شريف .