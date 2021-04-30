مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17..الظابط عادل ينجح في التعاون مع أسامة للإيقاع برمزي

/629243/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-17الظابط-عادل-ينجح-في-التعاون-مع-أسامة-للإيقاع-برمزي

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17، بدأت الحلقة بجلوس منال "حنان مطاوع" مع والدها عم حسن "نبيل الحلفاوي" لحسم حيرتها بعد تشتت علاقتها بخطيبها أحمد بسبب أنها لازالت تريد بعض الوقت، فتسأل والدها عن سبب سعادته مع ريم "شيرين" فيخبرها بأن جيلهم لا يدقق في التفاصيل والحسابات على عكس جيلها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي والتي أحدثت ضجة عارمة وسط المسلسلات السياسية.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17

نجح وحيد الذي جنده الظابط عادل ليندس في منظمة رمزي الارهابية في الدخول إلى الجماعة بالفعل ورحب به رمزي أفضل ترحيب وأسماه أبو الفرج المصري، على الجانب الآخر يوجد أنور وربيع يتحدثان سويا عن الحياة وعن سعادت ربيع الدائمة وتفاؤله، فيسأل أنور وجدان عن معني الحياة، فيبادر جرجس بالإجابة بأنه خلق لكي يساعد الناس ويقدم لهم الخير ويتعلم، فيسخر أنور منه بأنه سيتعلم ويكبر ويتزوج ثم يموت فمصير القهوجي كمصير العالم كلها يصلان لنهاية واحدة وهي الموت، يجاوب ربيع على سؤاله بأنه الحياة بالنسبة له مسلسل ويستكمل موضحًا: "لو مكنتش اتخلقت مكنتش شوفتكم، إحنا اتخلقنا عشان نتفرج على بعض أنا أتفرج على وجدان ووجدان يتفرج على أنور وأنور يتفرج عليا، زي المسلسلات، أنا ازعل أموت مش مهم، المهم في الآخر لازم نتبسط".

انتحار ربيع رغم تفاؤله المستمر

يعترض انور على كلامه ويقول: "كلام جميل من واحد متفائل زيك، بس أنا محدش سألني عايز أشوف الفيلم ولا لا عايز أكمل ولا لا"، ثم يتركهم، يذهب خلفه ربيع ويسأله هل حزنه السبب في إلحاده أم إلحاده هو من أدى لحزنه، ويحاول نصيحته بالتفاؤل، ثم يخبره: "الحياة حلوة أوي يانور" ويقفذ من على كوبري في النيل.

طارق كساب يقدم أولى حلقات برناجمه "بتوقيت الليل"

بدأ طارق كساب تقديم برنامجه وقال: "بتوقيت الليل، الإعلام الجديد لا يزيف الواقع، لا يفصل بين الصور والحقيقة، وها هو طارق كساب بشعره الأبيض الحقيقي"، ويستكمل طارق حديثه: "أصوات جديدة تظهر على الساحة لماذا يظهر محمد البرادعي وماذا ينوي أن يعلن، هل يستطيع الشباب أن يعبروا عن آرائم، هل أنت مهتم بسياسة بلدك أما تركت السياسة لكبار السن".

ربيع يُنقذ من الموت بسبب عم حسن

يذهب انور ويخبر الجميع عن انتحار ربيع، فيتهمه صديقه سعيد بالكفر، ليغضب عليه عم حسن ويقى بعدم أحقية اي شخص أن يحكم على أحد بالكفر لانه من الممكن أن يكون تعرض لحالة نفسية حرجة وصلته لهذا الانتحار، فيهاجمه سعيد بأن مايقوله فتوى في الدين وأنه مات كافر ويلمح بأن أنور السبب في حدوث ذلك، فيتشاجر أنور مع سعيد، ليغضب عليهم عم حسن مرة أخرى ويوبخهم يقطع حديثهم ظهور ربيع حيث كان متفقًا مع صديقه أنور ليكتشف كم أن العديد يحبه، يخبر ربيع عم حسن عن فشله في الانتحار وأن عم حسن هو السبب موضحًا: "أما نطيت في الماية وقبل ما أنزل شوفت كل حياتي من ساعة ما اتولدت، وأما غطست حسيت أن الماية كلها نزلت في جسمي مكنتش عارفة أصرخ كل اللي كنت عايزه أن الحظة اللي أنا فيها تنتهي، بس شوفت في الآخر وش عم حسن وهو بيضحك وكأنه بيضحك جوه روحي، لقيتك بتقولي لسة ياربيع لسة، أما فوقت لقيت أن لسة فيه ماية بتطلع من جسمي، واكتشفت اني فشلت تاني".

راندا تحصل على جائزه أفضل مشروع هندسي

يظهر توتر علي بسبب اقتراب موعد التقيم، ولكنه يهدأ عندما تخبره راندا أن المشروع فائق الجمال لا يشببهم لكنه جميل، يذهب علي لغرفته ويظهر عليه علامات اعجاب براندا يلاحظها صديقه، فينصحه بأن يهتم بالمشروع والتقييم غدًا ولا ينظر لأشياء لا تشبه وراند من المستحيل أن تشببه.

وفي ليوم التالي وتبدأ فقرة الاعلان عن جائزة أفضل مشروع هندسي علي مستوى جميع كليات الهندسة ويعلن المدير بأن الفائز هو راندا فريد مما يثير غيرة وغضب علي، فكان آملًا في فوزه بالجائزة.

منال تستعيد ثقتها بشرح اللغة العربية

وكالعادة تلجأ منال لوالدها حسن لتخبره بأن أطفال المدرسة لا يعايروا شرحها للغة العربية اي اهتمام مما جعلها تشعر بخيبة الأمل كما أن مديرة المدرسة أيضًا تقف ضدها، فيدعمها ابيها وينصحها بالوقوف في الفصل شامخة وتردد أبيات حافظ إبراهيم الذي كتبها في حب اللغة العربية، وبالفعل تقوم منال بذلك وتقرر أن تقدم مسرحية لطلابها لتجذبهم أكثر للغة العربية وأثناء ذلك يشاهدها أحمد ويجعل مديرة المدرسة تشاهد عبقرية منال في شرح اللغة العربية فتشيد بها المديرة.

رمزي يختبر أبو الفرج المصري

لازال رمزي لم يتأكد من معرفته لابو الفرج المصري فيقوم رمزي بوضعه في عدد من الإختبارات عن طريق الاسأله فيسأله إذا عرض منير مبايعتي فما ستفعله يخبره بقتله لانه سيكون خائن والخائم مصيره القتل، ويسأله عن أحكام التلاوة والتجويد والشرع وهكذا، ثم يطلب منه أن يرى أثار التعذيب على جسمه، ولكن حتى بعد رمزي من أثار التعذيب، يخبر منير أن يضع عينه على أبو الفرج للتأكد منه أكثر.

وتنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17 باتفاق عادل مع أسامة بائع الكتب على اندساس الاخير في منظمة رمزي الإرهابية للإيقاع به.