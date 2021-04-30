كوفيد 25 الحلقة 2..خطر يهدد حياة نجل يوسف الشريف

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة الثانية بدأت بوصول ياسين الذي يجسده الفنان يوسف الشريف إلى منزل جارته راندا البحيري ليطمئن على ابنته بعدما تأكد أن هناك فيروس منتشر يطيح بالمواطنين حيث يظهر عليهم أعراض معينة والتي ظهرت على جارهم الذي ترك عندهم طفلته الصغيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الثانية التي شهدت تفاصيل مثيرة تخطف الأنظار، وإستمرار سلسلة الحالة التشويقية التي ظهرت في الحلقة الأولى.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 2

تحاول آيتن عامر اقناع والدها بزواجها للمرة الثانية مؤكدة له أن أطفالها بحاجة إلى أب متواجد معهم طوال الوقت على عكس والدهم الحقيقي ياسين الذي يعشقهم ولكنه لن يستطيع تنظيم وقته وأعماله ليعطي لهم الحنان والمشاعر التي افتقدوها في وجوده.

تنتقل الأحداث إلى محاولات يوسف الشريف للوصول إلى سبب إصابة جاره الذي يدعى عمرو بالفيروس بمساعندة زوجته التي سلمته هاتفه الذي كان يسجل عليه العديد من مقاطع الفيديو كاشفًا عن الأعراض التي تصيبه حيث تنوعت بين الصداع وإعياء شديد وإرهاق متواصل لتصل إلى النسيان.

يوسف الشريف يصل إلى سبب إنتقال كوفيد 25

يتوصل ياسين إلى سبب إنتقال العدوى بعدما اتبع خطوات جاره قبل انتحاره، لتظهر كاميرات المراقبة داخل السوبر ماركت أن كان هناك شخص ما مصاب بالفيروس وتمعن بالنظر داخل عين جاره بعدما اشتبك معه لعدم استجابته ورده على الكاشير حينها.

انتشار سريع للفيروس

انتشر الفيروس بشكل سريع في العديد من المدن والعواصم المختلفة، ليصاب العديد من المواطنين بالجنون ما يؤدي إلى انتحارهم في الحال، أو قتل أهلهم الأمر الذي أثار الفزع والهلع بين المواطنين ليتسائلون عن سبب تفاقم حالات الانتحار.

يسعى يوسف إلى الوصول لمغزى أو حل ليذهب إلى زوج طليقته الذي يحاول أن يرد على استفساراته بواسطة فلاشة ليأخذها ويذهب في الحال.

يكتشف يوسف الشريف، أن الفيروس ينتقل بالنظر ليحاول ياسين التنبيه لرفع درجة الطوارىء في المستشفى ليطلب من الطاقم الطبي ارتداء نظارات أو "فيس شيلد" للحماية من ذلك الفيروس المبهم حتى الآن.

نجل يوسف الشريف في خطر

يصل العديد من الحالات الخطرة إلى المستشفى بعد انقلاب الاتوبيش بهم بسبب إصابة السائق الذي تفي في الحال، ليهرع ياسين إلى الأطفال ليكتشف أن طفله ليست بينهم ليسرع إلى المطار ليسافر له إلى الغردقة ويأخذه من الفندق وتنتهي أحداث مسلسل كوفيد 25 في المطار مع ظهور حالة جديدة واقتراب الخطر من نجل يوسف الشريف.