/629245/موعد-مباريات-اليوم-الجمعة-أهمها-مبارة-الأهلي

تشهد الساحة الكروية اليوم علي القليل من المباريات، ولكن تشهد علي مباريات ذات طابع تنافسي قوي، ومن أبرزها مباراة الأهلي والجونة، وسيراميكا والبنك الأهلي في الدوري المحلي.

مباريات الدوري المصري

مباراة الأهلي والجونة، في لقاء مؤجل من الأسبوع السادسة عشر من الدوري، وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي استاد السلام، وتبث المباراة علي قناة أون تايم سبورت إتش دي وان، بتعليق صوتي بلال علام.

مبارة البنك الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري، ويشهد علي اللقاء استاد المقاولون العرب، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء، علي قناة أون تايم سبورت إتش دي تو، بتعليق صوتي مؤمن حسن.

مباريات الدوري الإسباني

مباراة ليفانتي وسيلتا فيجو، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعه مساء، علي قناة بي إن سبورت إتش دي وان، بتعليق صوتي مضر اليوسف.

مباريات الدوري الإنجليزي

مبارة ساوثهامبتون وليستر سيتي، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتبث المباراة علي قناة بي ان سبورت إتش دي دي وان برايميم، بتعليق صوتي محمد بركات.

مباريات الدوري الفرنسي

مباراة مارسيليا وستارسبورج، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي تو، بتعليق صوتي نوفل باشي.

قائمة الاهلي لمباراة الجونة :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي .

خط الدفاع : سعد سمير - رامي ربيعة - كوكا - ياسر ابراهيم - هاني - بيكهام .

خط الوسط : السولية - ديانج - اكرم توفيق - ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - وليد سليمان - طاهر طاهر .

خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - كهربا - محمد شريف .