فيديو .. نائب رئيس مجلس الدولة يحذر من جرائم السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - حذر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، من جرائم السوشيال ميديا فى الوقت الحالى، مؤكدا أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى من الحقوق المباحة بشرط ألا تمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحياة للخاصة للمواطنين.





وأضاف خفاجى، خلال محاضرة له بعنوان "ضوابط استخدام الفضاء الإلكترونى"، فى دورة الدعوة الإلكترونية، التى تعقدها وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول وبالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن شبكة الإنترنت أصبحت جزءا من الحياة اليومية فى العالم، وهذا ما جعل الناس يعتقدون أنها منطقة فوق القانون، مشيرا إلى أنه قبل 2018 كانت المسائل كلها تخضع للقواعد العامة ثم صدر قانون رقم 175 لسنة 2018 خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفلسفته تقوم على تعقب المجرم المعلوماتى ولا يراقب الناس على الإطلاق، ويطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.



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