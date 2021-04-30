وزير الأوقاف : حافظوا على المساجد مفتوحة والتزموا بالإجراءات الوقائية

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جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "حافظوا على بيوت الله مفتوحة والتزموا بالإجراءات الوقائية".
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستنهى على الفور خدمة أى من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى، بما يمكن أى شخص أو جماعة من إقامة أى اعتكاف أو موائد إطعام بأى من المساجد أو ملحقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أى شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.
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