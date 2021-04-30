الأوقاف تفتتح 13 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.395 مسجدًا، منها 1.300 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانةً وترميمًا.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، عز وجل، مبنى ومعنى.