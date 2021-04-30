الأوقاف تقرر تعديل موعد مقابلة الدفعة الأخيرة من الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تقرر أن يكون موعد المقابلة للدفعة الأخيرة من الإدارة الإشرافية كاملة يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 2021 الساعة التاسعة صباحًا، بديوان عام الوزارة، وليس السبت والأحد.
وأوضحت أن من لهم حق المقابلة يوم الأحد 2/ 5/ 2021م هم:
أولاً : المتقدمون لوظيفة مدير إدارة:
- أحمد محمد محمد شندي الاسكندرية مدير إدارة
2. أحمد رمضان الصافي عبد الحميد الاشرم الاسكندرية مدير إدارة
3. محمود السيد محمد سليمان الاسماعيلية مدير إدارة
4. على صديق أمير عمر الأقصر مدير إدارة
5. عادل محمود طه يونس الأقصر مدير إدارة
6. عبيد شحاته إبراهيم جمعة البحيرة مدير إدارة
7. أحمد مسعود محمد النجار البحيرة مدير إدارة
8. رؤوف محمد اسماعيل البنا البحيرة مدير إدارة
9. علي محمد الدمرداش عيسى جنوب سيناء مدير إدارة
10. أحمد طه علي الدسوقي الدقهلية مدير إدارة
11. عمر محمود محمد حسنين سوهاج مدير إدارة
12. عبد النعيم أحمد مصطفي محمد سوهاج مدير إدارة
13. رمضان عبد الله محمد عبد التواب الفيوم مدير إدارة
14. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ مدير إدارة
15. حماده يوسف بدير يوسف كفر الشيخ مدير إدارة
16. تامر محمد مصطفى مصطفي مرسى مطروح مدير إدارة
17. محمد جمال عبد الجواد عمر المنيا مدير إدارة
18. محمد طلعت مهدى أحمد المنيا مدير إدارة
19. مجدي أحمد عبد اللاه أحمد المنيا مدير إدارة
20. هريدي عبد العال هريدي محمد المنيا مدير إدارة
ثانيًا: المتقدمون لوظيفة مفتش أو رئيس قسم:
1. محمد محمد عبد الستار حنفي الاسماعيلية مفتش دعوة
2. على طاهر إبراهيم السيد جنوب سيناء مفتش دعوة
3. خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان سوهاج مفتش دعوة
4. محمد فتحي كامل عبد النعيم سوهاج مفتش دعوة
5. حسن عبد المحسن حسن اسماعيل سوهاج مفتش دعوة
6. وائل أحمد أحمد محمد سوهاج مفتش دعوة
7. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي الشرقية مفتش دعوة
8. محمود السيد علي عطية الشرقية مفتش دعوة
9. همام عبد العاطي على عبد اللطيف الغربية مفتش دعوة
10. حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية مفتش دعوة
11. مصطفى حسنى محمود بسيوني القليوبية مفتش دعوة
12. خضر سعد الدين نور الدين حامد قنا مفتش دعوة
13. هاني محمد فتح الله الجمل كفر الشيخ مفتش دعوة
14. عصام رضا بدران محمد كفر الشيخ مفتش دعوة
15. بهجات عبد الحكيم بهجات نجم كفر الشيخ مفتش دعوة
16. محمد نصر طه السيد أبو عبده مرسى مطروح مفتش دعوة
17. أحمد عبد الحميد عبد العظيم عبد اللطيف مرسى مطروح مفتش دعوة
18. فولي سيد محمد أحمد المنيا مفتش دعوة
19. أحمد عمر محمود محمد أسيوط رئيس قسم
20. محمود على محمود سليمان الجيزة رئيس قسم
21. السيد العربي السيد محمد الأنور الشرقية رئيس قسم
22. عبد الخالق عبد العال عبد الرحيم خليل قنا رئيس قسم
23. محمد عبد العزيز أحمد الكمار مرسى مطروح رئيس قسم
24. محمد جلال محمد سليمان المنوفية رئيس قسم
25. بدوي حسن عبد الرحمن جاد المنيا رئيس قسم
26. فتحي علي ماهر عتريس المنيا رئيس قسم
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
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