الأوقاف تقرر تعديل موعد مقابلة الدفعة الأخيرة من الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تقرر أن يكون موعد المقابلة للدفعة الأخيرة من الإدارة الإشرافية كاملة يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 2021 الساعة التاسعة صباحًا، بديوان عام الوزارة، وليس السبت والأحد.

وأوضحت أن من لهم حق المقابلة يوم الأحد 2/ 5/ 2021م هم:



أولاً : المتقدمون لوظيفة مدير إدارة: