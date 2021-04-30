الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم : شديد الحرارة نهارا .. وعظمى بالقاهرة 37

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ بينما يكون الطقس معتدل ليلا على كافة أنحاء البلاد.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 21 الاسكندرية 31 20 وادى النطرون 34 19 طنطا 36 21 شبين الكوم 37 21 دمنهور 35 20 بلطيم 31 20 مطروح 32 19 السلوم 35 18 سيوة 34 22 بورسعيد 32 20 دمياط 31 19 الزقازيق 37 21 المنصورة 36 21 الاسماعيلية 37 22 السويس 37 21 العريش 31 20 رفح 31 19 رأس سدر 32 19 نخل 34 18 نويبع 35 25 طابا 34 23 كاترين 32 17 الطور 34 21 شرم الشيخ 39 25 الغردقة 38 24 مرسى علم 36 23 الفيوم 38 21 بنى سويف 38 21 المنيا 39 23 أسيوط 39 23 سوهاج 39 24 قنا 39 25 الأقصر 40 26 أسوان 41 27 ادفو 40 26 أبوسمبل 40 25 الوادى الجديد 41 25 شلاتين 34 25 ابو رماد 36 26 حلايب 33 25 رأس حدربة 35 24

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