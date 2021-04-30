جدة - نرمين السيد - ترأس، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود نظرًا لظروف جائحة كورونا ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات.





واعتذرت الكنيسة عن أى استقبالات سواءً يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع. وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى أمس قداس "خميس العهد" بدير القديس مارمينا العجائبى بكينج مريوط بالإسكندرية بدون حضور فرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. البابا تواضروس يترأس صلاة «الجمعة العظيمة» من كاتدرائية العباسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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