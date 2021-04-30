/629246/موعد-مباراة-الزمالك-وبيرميدز-بالدوري-والقنوات-الناقلة

يستعد الزمالك لمباراته القادمة أمام فريق بيراميدز، الأحد المقبل الموافق ٢ مايو في لقاء الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء بين الفريقين استاد القاهرة الدولي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء، وتبث المباراة علي قناة أون تايم سبورت إتش دي.

يدخل الزمالك مباراته أمام بيراميدز بقول وروح معنوية عالية في تحقيق الفوز، بعد فشل الفريق أمام المقاولون العرب أمس، والوقوع في فخ التعادل.

ومن الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز اللقاء أمام الزمالك، وهو في أعلي مستوياته البدنية والفنية، بعد تحقيق الفوز علي نامونجو في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بدور المجموعات، بنتيجة هدف نظيف.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٠ نقطة من أصل ١٨ مباراة، حقق من خلالها ١٢ انتصار، ووقع في فخ التعادل في ٤ مباريات، في حين خسر في مباراتين في هذا الموسم .

يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة من أصل ١٨ مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها ٧ انتصارات، ووقع في فخ التعادل في ٩ مباريات، في حين خسر في مباراتين في هذا الموسم.