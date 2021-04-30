إنفوجراف- الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة: تحصين مليون و645 ألف رأس ماشية

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 36، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 23 وحتى 29 أبريل الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى.





وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية، مشيرا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لاستصلاح الأراضى الزراعية فى وسط وشمال سيناء.

وأوضح، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بالأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء.

كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة، السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى التى تقوم بها الوزارة فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ونواب البرلمان، ومسئولى الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلى مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلى شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وعقد السيد القصير، اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بالفيديو كونفرانس، حيث أكد أنه لا تهاون إطلاقا فى التعدى على الأراضى الزراعية وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأى محاولات التشوين أو البناء خلال الإجازة المقررة حتى الاثنين القادم، كما أكد على تفعيل الزراعة التعاقدية وضرورة التوسع فى زراعة محصولى الفول الصويا وعباد الشمس وخاصة أن الأسعار مجزية للمزارعين.

وقدم قطاع الإرشاد الزراعى، هذا الأسبوع توصيات مهمة لمزارعى القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد، وتوريد المحصول فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهد هذا الموسم تناغم وتكاتف بين قطاع الإرشاد الزراعى، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية، لضمان نجاح موسم القمح هذا العام، وتحقيق المزارعين لأعلى إنتاجية ممكنة.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين مليون و645 ألف و208 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بينهم " مليون و247 ألف و218 رأس أبقار، 347 ألف و603 رأس أغنام، 50 ألف و387 رأس ماعز" حتى 24 أبريل 2021.

وأعلن صندوق التأمين على الماشية، إنشاء قطاعات مركزية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فى محافظات الغربية والإسماعيلية وسوهاج، كنقاط عمل فى قطاعات: الدلتا، القناة، والصعيد، بهدف سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التى تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية، كما تمكنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ضبط 112 طن و973 كيلو لحوم، حيث تمثلت المضبوطات فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 1.067 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.