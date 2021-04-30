/629247/ارتفاع-درجات-الحرارة-في-محافظات-مصر-وأمطار-رعدية-في-السعودية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد . درجات الحرارة اليوم الجمعة: بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة. والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة. ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة. وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة. وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة. وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. أمطار رعدية في السعودية تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. أما الامارات فتشهد تّكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً ، ومعتدلا في البحرين وفى الكويت العظمى 40 ° حالة الطقس في السعودية توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة .

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