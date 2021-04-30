إجراءات احترازية مشددة فى صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - ووصل قداسة البابا تواضروس الثانى إلى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية، ليبدأ صلوات اليوم الكبير الذى يعد أحد أهم المناسبات الكنسية على الإطلاق.

يشارك فى الصلوات عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد إلى جانب عدد محدود من الشعب.

وشهدت عملية دخول الكاتدرائية إجراءات احترازية مشددة، حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية، تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين فى الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد ناشد أبناءه فى عظة خميس العهد أمس، أن يلتزموا بكل الحرص بكافة الإجراءات الاحترازية واصفًا إياها، بأنها خط الوقاية الأول أمام هذا الفيروس اللعين.

وشدد قداسته على متابعيه عبر الشاشات للاهتمام بغسل الأيدى وارتداء الكمامة والتباعد الجسدى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تناول الطعام الصحى.

كما شدد على التزام المصلين فى كافة كنائس الكرازة المرقسية بالأعداد المقررة، تجنبًا للتجمعات.