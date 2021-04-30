جدة - نرمين السيد - واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة دمياط حملاتها على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية والأماكن العامة، لمتابعة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. غلق وتشميع مقهى و6 ورش بدمياط لمخالفتها الإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.