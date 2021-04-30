بمشاركة مؤسسة زايد العليا.. وزير الشباب يفتتح برنامج جسور الأمل

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات برنامج "جسور الأمل" لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم بمصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عبدالله عبدالعالى الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومقرها أبوظبى بالإمارات، والذى تنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوى القدرات والهمم" بالتعاون مع مؤسسة زايد، لمدة 3 أيام خلال الفترة من الخميس 29 أبريل وحتى السبت 1 مايو2021.





وأعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره وتقديره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبا على ما تقدمه دولة الإمارات من دعم لمصر على كل الأصعدة والمستويات، تأكيدا على الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين، مثنيا على هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لأول مرة لدعم أواصر التواصل على المستوى الأُسرى بين أفراد الأسرة المصرية التى تحتضن أطفال من ذوى الهمم، ويرسخ للمبادرات الخلاَقة التى تخدم الإنسانية بأهدافها النبيلة والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم، وتوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع.



وأكد صبحى متابعته للبرنامج عن كثب طوال فترة تنفيذه ولنتائجه، متمنيا أن يكون هذا البرنامج ضمن المشروعات الكبيرة الممتدة بين الوزارة ومؤسسة زايد والتى تجسد قيم ومعانى نبيلة، وتُعد دليلا دامجا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، وفى رسالة حب جديدة من الإمارات الشقيقة إلى مصر.



ومن جانبه، قدم الأمين العام لمؤسسة زايد الشكر لوزير الشباب والرياضة المصرى على هذا التعاون بين المؤسسة والوزارة، متنمياً أن يؤتى هذا التعاون الهدف المنشود لخدمة أصحاب الهمم وتأهيلهم فى المجالات كافة، مؤكدا حرص القيادة فى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة من أصحاب الهمم وذلك لتمكينهم من الاندماج فى المجتمع والمشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى الاداء المتطور الذى مكّن المؤسّسة من الوصول إلى مستوى متميز وحصولها على اعتراف وتقدير دولى فى مجال الرعاية الإنسانية.



وثمّن الحميدان مجهودات وزارة الشباب والرياضة لخدمة أصحاب الهمم من خلال العديد من البرامج والأنشطة التى تقدمها الوزارة لهذه الفئة التى تستحق الكثير من الرعاية والإهتمام، معربا عن سعادته البالغة بمشاركة وزير الشباب والرياضة بمصر فى افتتاح البرنامج الذى يُعد استمرارية لبرنامج "جسور الأمل" التدريبى الذى أطلقته المؤسسّة فى وقت سابق بهدف توعية وتثقيف الأسر وأولياء الأمور انطلاقا من مسؤولية المؤسسة المجتمعية.

ويشارك فى البرنامج بجانب أولياء أمور أصحاب الهمم، أعضاء مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، ومنسقى مكاتب ذوى القدرات والهمم بجميع المحافظات، ويتضمن التدريب عدة ورش منها "البرامج التعليمية والتدريبية للإعاقات الذهنية فى المنزل فى ظل جائحة كورونا، تنمية مهارات التواصل واللغة للطفل من ذوى اضطراب طيف التوحد فى المنزل، تنظيم بيئة الطفل من ذوى اضطراب طيف التوحد فى المنزل"الجدول اليومى"، المشكلات السلوكية وأهم استراتيجيات التعامل، الفرق بين المشاكل الحسية والسلوك المكتسب الغير مرغوب"، ويتم التدريب على أيدى كوكبة كبيرة من كوادر مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم فى امارة ابوظبى بالامارات العربية المتحدة.