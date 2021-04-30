جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة تكثيف واستمرار حملات التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا، والتى تتم بالتوازى فى كل المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة والميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى.





وأوضح الغضبان أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز الإنقاذ والطوارئ تم تعقيم وتطهير مستشفيات "الزهور والحميات والتضامن والمبرة والسلام" والتى تشهد أعمال تطهير بشكل يومى للحد من انتشار الفيروس، وتطهير قسم شرطة الزهور ونقطة إطفاء المناخ، كما تم تعقيم مدرسة 6 أكتوبر، ومسجد مريم وديوان حى العرب، وديوان حى الزهور وحى الضواحى والمحكمة.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس، واتخاذ كل التدابير لمنع انتشار العدوى، مؤكدا أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكل المناطق والمؤسسات والميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.