20%؜ من مقاعد قطارات العيد للحجز عبر الإنترنت.. وقائمة بالمكيفة ومواعيدها

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أكدت هيئة السكة الحديد، إتاحة 20% من مقاعد القطارات للحجز عبر شبكة الإنترنت.

ويمكنك الحجز من خلال تطبيق الحجز الموجود بالموبايل أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت طوال فترة عيد الفطر. قواعد لحجز التذاكر وحددت هيئة السكة الحديد، قواعد لحجز التذاكر أولها حجزها بموجب بطاقة الرقم القومي، وبحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء. وسيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية. وتتضمن قواعد الحجز، تخصيص 70% من مقاعد القطارات للحجز من محطتى القاهرة والجيزة بالنسبة لقطارات القيام إلى الصعيد. على أن يبدأ حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات. قائمة بالقطارات المكيفة قائمة بالقطارات المكيفة التى تعمل على خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها. خط القاهرة ـ الإسكندرية : قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا. قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا. قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا. قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا. قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا. قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا. قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا. قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا. قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا. قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر. قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر. قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر. قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر. قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء. قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء. قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء. قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

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