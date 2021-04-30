/629135/موعد-مباراة-الأهلي-والجونة-والقنوات-الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الجمعة أمام فريق الجونة والتي تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقين لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز، وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة بالدوري، وتحسين مراكزهم جدول الترتيب، والذي يشهد علي لقاء الفريقين استاد السلام. موقف الفريقين في الدوري: ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة. على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة محتلا المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الفريق في الظهور بمستوى مشرف أمام النادي الأهلي. القنوات الناقلة وتذاع مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. ويتطلع الجونة إلى مواصلة مسلسل الانتصارات والطريق الصحيح نحو البقاء في المناطق الأمنة والتقدم على جدول الترتيب، حيث سيستعد لهذا اللقاء بقوة وحماس شديد من أجل محاولة خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم. قائمة الاهلي لمباراة الجونة حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي . خط الدفاع : سعد سمير - رامي ربيعة - كوكا - ياسر ابراهيم - هاني - بيكهام . خط الوسط : السولية - ديانج - اكرم توفيق - ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - وليد سليمان - طاهر طاهر . خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - كهربا - محمد شريف . المصابين في صفوف الأهلي محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود للإصابه . اخر مواجهات الأهلي ومن الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق المصري والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل من الدوري المصري الممتاز، والتي تألق بها عمرو السولية وسجل، ومحمد شريف وسجل أيضاً.

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