/629249/ارتفاع-عدد-ضحايا-المهرجان-اليهودي-بإسرائيل-ماذا-قال-نتنياهو

قال مسعفون إسرائيليون، إن العشرات لقوا حتفهم فى تدافع أعلى جسر خلال احتفال دينى فى إسرائيل.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرئيلية بارتفاع عدد القتلى لـ44، فضلاً عن وجود 150 مصابًا بين اليهود.

ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى

وكان عشرات الآلاف من اليهود تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء فى بيان على تويتر، إن المأساة التى وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود فى رحلة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاى على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أن طواقمها تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية.

تعليق نتنياهو

بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن مقتل 38 شخصا وإصابة 150 بانهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي شمال إسرائيل، هو مأساة وكارثة.

6 مروحيات عسكرية للمساعدة

كما أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، الدفع بـ 6 مروحيات عسكرية للمساعدة في إجلاء جرحى حادث انهيار جسر شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.