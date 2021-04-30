أحمد شوبير: بالذمه دا تصريح مسئول

علق الإعلامي أحمد شوبير عبر سحابة الشخصي "فيس بوك، علي أحد المسئولين باتحاد الكره، بعد التصريح بغياب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي الأول وحارس المنتخب الأول، عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مع ناديه في حالة المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو.

قال: " مصدر مسئول باتحاد الكره مجهول الاسم بيصرح ويقول لو ان الشناوى راح الاولمبياد مش حيلعب مع الاهلي نهائي افريقيا في حال تأهله للنهائي بالذمه ده تصريح مسئول" موعد مباراة الأهلي والجونة ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي مباراته اليوم الجمعة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة، وتقام علي ستاد السلام. قائمة النادي الأهلي امام الجونة قائمة الاهلي لمباراة الجونة محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي سعد سمير - رامي ربيعة - كوكا - ياسر ابراهيم - هاني - بيكهام - السولية - ديانج - اكرم توفيق - ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - وليد سليمان - طاهر طاهر - صلاح محسن - مروان محسن - كهربا - محمد شريف. الجدير بالذكر ان آخر مواجهات الاهلي كانت أمام فريق المصري والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر

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