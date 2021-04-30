العاشر من رمضان انتصارًا للكرامة والعمال قاعدة التغيير.. رسائل رئيس النواب «حصاد»

/629252/العاشر-من-رمضان-انتصارا-للكرامة-والعمال-قاعدة-التغيير-رسائل-رئيس-النواب-حصاد

وجه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، العديد من الرسائل وبرقيات التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، ولعيد العمال، وأيضًا للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة.

رئيس مجلس النواب: انتصار العاشر من رمضان انتصارًا للشرف والكرامة

هذا بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان*، أكد فيها: "أننا نحني الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذي كان انتصارهم في ‏أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصاراً للشرف والكرامة والثقة بالنفس، ولتبقى مصر آمنة ‏مستقرة، مهابة أبية عصية على أعدائها.‏"

رئيس مجلس النواب: تحرير سيناء ذكرى عبقرية التخطيط وقمة الفدائية

كما بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية ‏متماسكة، بفضل عبقرية التخطيط ‏وقمة الأداء وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات.‏"

وأيضًا بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة الى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيدالعمال*، الذي يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكداً أن العامل المصرى قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً. ‏ وأضاف: "أن مصر المستقرة ‏هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم ‏شعب آمن بكم.‏" بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن ‏يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان، رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا.