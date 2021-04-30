/629253/تشديد-الرقابة-على-أوجه-الإنفاق-وضرورة-الالتزام-بالاجراءات-الاحترازية--تعرف-على-أبرز-ملاحظات-النواب

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالي الأعضاء، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، محذراً من الموجة الجديدة، قائلاً: "وتيرة انتشار الوباء اللعين تتصاعد بسرعة هذه الأيام ونرجو السلامة للجميع".

مجلس النواب يوافق على قانونى ختان الإناث والصلح الواقي

وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروعى قانونين، وهما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث. مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية.

وخلال المناقشات طالب النواب بضرورة وجود رقابة صارمة من جانب مجلس النواب على أوجه إنفاق المنح الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأكد من صرفها فى مصارفها المنضبطة والاستفادة منها. دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي