/629250/الهيكلة-وختان-الإناث-تعرف-على-القوانين-الذى-وافق-عليها-البرلمان-حصاد

على مدى (3) أيام انعقاد و(11) ساعة عمل، مجلس النواب يواصل جلساته لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام والمواطنين.

الموافقة على قانوني الهيكلة وتشديد العقوبة على ختان الإناث

ووافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي قانونين؛ الأول بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث، والثاني بتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ويوافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

كما وافق على اتفاقية دولية بشأن شراكة بين حكومتي مصر وألمانيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوافق أيضا في المجموع على تعديلات قانون الكهرباء، وتعديلات قانون صندوق دوت الخليج ويحيلهما إلى مجلس الدولة للمراجعة.

والمجلس يستمع لبياني وزيري "المالية" و"التخطيط" عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية لعام (2021/2022) ويحيلهما إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة.

إحالة بيان التنمية إلى مجلس الشيوخ

كما أحال بيان وزيرة التنمية إلى مجلس الشيوخ عملاً بحكم المادة (249) من الدستور، ويحيل (29) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وكان مجلس النواب قد وقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطار (القاهرة – المنصورة)، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن المجلس يتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، والمجلس يقف للتحية وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

الجلســات العـامة جلسة الأحد 25 إبريل 2021 استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادثة قطار (القاهرة- المنصورة)، مؤكداً أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، داعياً المولى أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين. قدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس التهنئة باسمه وباسم السادة الأعضاء للشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث استردت مصر بقعة عزيزة غالية من أرضها بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، مقدماً التحية لخير أجناد الأرض ممن خاضوا معارك ضحوا فيها بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر واستقراراها وكرامة شعبها. أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ، الأولى بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والثانية برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 (إلى اللجان المختصة). كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).