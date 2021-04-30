صور.. محافظة القاهرة توضح الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، نشرت الصفحه الرسمية لمحافظة القاهرة اليوم الجمعة، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية من 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

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