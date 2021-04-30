السفير المصرى فى لومى يلتقى بوزير الزراعة التوجولى

جدة - نرمين السيد - كما بحثا، وفقا لبيان لوزارة الخارجية، نقل خبرات جديدة للجانب التوجولى فى مجال الميكنة الزراعية وإنتاج التقاوى المُحسّنة لمحاصيل الحبوب والارتقاء بمستوى إنتاجية هذه المحاصيل تحت الظروف البيئية القاسية. من جانبه، أعرب Antoine Gbegbeni عن شكره لقيام مصر بإهداء شحنة تقاوى مُحسّنة إلى توجو.

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