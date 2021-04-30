جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، مشيرا إلى أن أهل العلم قالوا إن إحياء النفس هنا بين أمرين، الأول دفع الأذى عن النفس والدفاع عنها من الإهاب والتكفير والتشويش على أفكارها، فكل من يدافع عن وطنه مثل القوات المسلحة والشرطة والداعين إلى الله وبالفكر المستنير هو يحيى الأنفس التى طالب الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها.





وأضاف وزير الأوقاف عبر فيديو نشر بقناته على يوتيوب بعنوان "العظمة فى قوله تعالى: ومن أحياها"، ان الأمر الثانى لإحياء النفس يتمثل فيمن وفر لها سبل الحياة، موضحا أن مثل الأطباء الذين يجاهدون بكل علمهم ضد انتشار فيروس كورونا ويعملون ليلا ونهارا لخدمة المرضى وإنقاذهم من هذا الفيروس الذى فتك بعدد كبير على مستوى العالم أو من غيره من الأمراض.

وأكد وزير الأوقاف أن كل من يعمل على توفير مقومات الحياة الأساسية التى يحيى بها الناس ولا غنى لهم عنها فكأنما أحيا الناس جميعا، مشددا على أنه شتان بين القتلة والخونة والعملاء والإرهابيين الذين يقتلون النفس بغير حق، وبين من يدافعون بعزة وشرف عن أوطانهم وعرضهم وكرامتهم فى كل ميادين الدفاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- إنقاذ الناس.. وزير الأوقاف يشرح العظمة فى قوله تعالى: ومن أحياها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.