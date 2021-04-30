/629254/هشام-حسين-يطالب-بإغلاق-الشواطئ-٥-أيام-مدة-الإجازة
طالب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بإغلاق الشواطئ لمدة ٥ أيام اعتبارا من أمس الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، وهي مدة الإجازة التي أعلنها مجلس الوزراء.
هشام حسين يشير إلى تزايد أعداد المصابين
وأشار النائب هشام حسين، إلى أن تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا يحتم ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الوقاية، ومن بينها مواجهة أي تجمعات قد تكون سببا في انتشار الوباء.
هشام حسين: عدد كبير من المواطنين سيستغل الإجازة ويذهب للشاطئ
وأكد هشام حسين، عضو مجلس النواب، على أن عدد كبير من المواطنين سيستغل فرصة الإجازة والذهاب إلى المتنزهات والشواطىء وهو الأمر الذي ينذر بخطورة احتمالية زيادة أعداد المصابين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمحافظين لمنع أي تجاوزات أو تجمعات من شأنها زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، قد وافق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، كما وفق على قانون قانون الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وذلك خلال الجلسة العامة بالبرلمان.
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