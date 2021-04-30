دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب محمد عبدالعزيز خلال 120 يوم عمل برلماني

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أحد أبرز كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. جولات ميدانية وتصريحات نارية ودفاع صلب عن الدولة المصرية في الخارج يعد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النائب محمد عبدالعزيز أحد الوجوه الشابة الواعدة، وأبرز كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، وفي التقرير التالي يقدم دوت الخليج كشف حساب النائب خلال 120 يوم عمل برلماني.

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