حازم الجندي يقترح تطعيم كافة المقيمين بالمدن السياحية إجباريًا

/629256/حازم-الجندي-يقترح-تطعيم-كافة-المقيمين-بالمدن-السياحية-إجباريا

تقدم المهندس، حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسياحة والآثار، بشأن مقترح للتطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا ‏لكافة المقيمين بالمدن السياحية.

حازم الجندى: المقترح يستهدف طمأنة مختلف دول العالم

وأوضح النائب حازم الجندي، أن المقترح يستهدف طمأنة مختلف دول العالم، بأن الأماكن والمقاصد السياحية المصرية آمنة ‏تماماً وخالية بنسبة 100% من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن تطعيم كافة المقيمين بالمدن السياحية سيكون له مردود كبير على سمعة تلك المدن عالميا و إعلانها مناطق خالية تماما من فيروس كورونا ومحصنة بالكامل.

حازم الجندى يشيد بالحملات التى أطلقتها الصحة بشأن تطعيم كافة العاملين

وأشاد النائب حازم الجندى، بالحملات التي أطلقتها وزارة الصحة بشأن تطعيم كافة العاملين بالأماكن والمقاصد السياحية لتحصينهم ضد فيروس كورونا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن ارتكاز الكثير من الحملات الترويجية الدولية الحالية لكافة المقاصد السياحية على إعلان الإجراءات الوقائية التي تقوم إدارات تلك المقاصد ودولها بإتخاذها يبعث بالطمأنينة من قبل السائحين الدوليين ويساعد على إتخاذ قرارهم بشأن السفر الحالي أو المحتمل لتلك ‏الوجهات، الأمر الذي يجعل تنفيذ المقترح له مردود على زيادة نسبة تدفق الحركة السياحية، والقدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ومنحها ميزة قوية، لا سيما بعد عودة الرحلات الروسية لمصر مرة أخرى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطعيم جميع المقيمين في الأماكن السياحية يحقق استراتيجيات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بشأن النهوض بحركة السياحة الداخلية، ‏والخارجية مرة أخرى وإعادتها إلى مصاف الدول الرائدة في ذلك المجال في أسرع وقت.