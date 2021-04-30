/629258/عبدالمنعم-سعيد-اللقاءات-بين-الحكومة-والبرلمان-حول-سد-النهضة-تدعم-الموقف-المصري

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، عن أن اللقاءات الأخيرة بين ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه، للتباحث حول سد النهضة، لها دلالاتها، وأنه ترجمة حقيقية لدور السلطة التشريعية في دعم الصالح العام بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وأن اللقاءات المتواصلة بين وزيري الخارجية والري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيكون لها تبعاتها الإيجابية.

وأضاف السعيد في تصريحات خاصة: لمسنا من لقاء وزير الخارجية سامح شكري الأخير، إن الدولة المصرية لاتحيد بنظرها عن قضية بأهمية سد النهضة، وأن كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية تتواصل بشكل مستمر من أجل وضع أسس تضمن حق مصر في المياة والحياة وعدم تأثره بمخططات إثيوبيا.

وتابع: وزير الخارجية كان لديه تأكيدات واضحة، أن مصر ليست على استعداد في التفريط في حقها وأمنها المائي، وأنها من أجل ذلك ستسلك مساراتها الدبلوماسية والسياسية لإلزام إثيوبيا بحل الأزمة، ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، موضحا أننا في النهاية أمام نهر دولى، والأنهار الدولية تحكمها أسس ومعايير دولية، وأنه لا فرق بين دول المنبع ودول المصب، والأمر يخضع لحقوق تاريخية راسخة ولاخلاف عليها.

وكان اجتماع عقد مؤخرا برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى، كما حضر اللقاء رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى ومحمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان. وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه حريص على التنسيق مع المجالس النيابية، لافتًا إلى حرصه الالتقاء بنواب مجلس الشيوخ الذى له دور فى دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التى لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصرى والإقليمى.