شيخ الأزهر لـ عمال مصر: استمروا فى العطاء بجد وإخلاص لرفعة الوطن

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهانى إلى عمال مصر المخلصين بمناسبة عيدهم، الذى يعد يوما لتكريم الأيدى التى يحبها الله ورسوله (ﷺ)، مقدرا دورهم الوطنى ومساهمتهم القيِمة فى العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات.





وأكد الإمام الأكبر أن العمل الجاد هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم والشعوب ومواكبة التطور الشامل الذى يشهده العالم من حولنا، مثمنا الدور الذى يقوم به أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا فى ظل الأزمة الإنسانية التى خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره الكبير للدور الوطنى البارز الذى يقوم به عمال مصر، مناشدا الجميع فى الاستمرار فى العطاء والعمل بجدٍ واجتهادٍ وإخلاص، من أجل رفعة الوطن، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، سائلًا الله -تعالى- أن يحفظ مصرنا وشعبها من كل مكروه وسوء.

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